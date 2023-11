Alla ricerca dello spinosauro

Prende il via la spedizione italiana in Marocco. L’obiettivo è recuperare, come in un puzzle della preistoria, lo scheletro più completo al mondo di un dinosauro del genere Spinosaurus, diverso da tutti gli altri perché era un predatore semiacquatico con una anatomia bizzarra e ancora in parte sconosciuta. Dal 2013 i paleontologi stanno recuperando i resti in Marocco, anno dopo anno. Questa volta, ad affiancare il gruppo di studiosi, del quale fa parte Cristiano Dal Sasso del Museo di Storia Naturale di Milano, ci sono paleontologi dell’università britannica di Portsmouth e quelli dell’università marocchina di Casablanca. Il responsabile del progetto di ricerca è Nizar Ibrahim, dell’università di Portsmouth,

Su ANSA Scienza il diario della spedizione: aggiornamenti con testi e immagini, grazie alla disponibilità di Cristiano Dal Sasso

Giorno 8

Intacchiamo il versante sinistro della collina, mezzo metro sopra il livello fossilifero, e dopo neanche mezz'ora saltano fuori due porzioni di costole, incrociate una sopra l'altra. Finalmente, almeno in quella area, deponiamo martello e scalpello per passare a spazzole e pennelli. Seguono altre costole, di cui una, completa e quasi rettilinea, pare essere una cervicale. E' presto per trarre certe conclusioni, ma di fatto la coda l'abbiamo estratta sulla destra, cioè dall'altro fronte dello scavo.



La sera, dopo una doccia assolutamente necessaria per liberarci dalla sabbia cretacea che si infiltra dappertutto, basta fare quattro passi fuori dalla kasbah che ci ospita per incontrare decine di scorpioni fluorescenti.

Uno scorpione fluorescente (fonte: Alessandro Lania)

Giorno 7

Sono arrivati i rinforzi: oltre al coordinatore tedesco-marocchino Ibrahim e al suo collega Zouhri da Casablanca, ci sono paleontologi inglesi e giapponesi, un'americana, un rumeno, un geologo del Niger e un preparatore olandese. A team completo siamo in venti, più cinque autisti che oltre a guidare su strade spesso inesistenti fanno anche da facchini e cuochi. Ma sanno anche scavare molto bene...



Sulla destra dello scavo abbiamo raggiunto lo strato da cui negli anni scorsi abbiamo estratto le ossa della coda del neotipo di Spinosaurus, ma oggi non è emerso altro che arenaria (sabbia cementata). Perché non provare anche sul lato sinistro? Dopotutto, lo scheletro finora è apparso molto disarticolato, con ossa qua e là.



Ecco una sezione stratigrafica dello scavo: le ossa del nostro spinosauro sono inglobate nell' arenaria giallastra sottostante l'argilla variegata rosso-bruna. Le striature orientate obliquamente verso sinistra nello strato di arenaria indicano che la corrente del fiume che disperse le ossa dello spinosauro scorreva verso quella direzione. È per noi un prezioso indizio.

Indizi preziosi dalla stratigrafia delle rocce (fonte: Cristiano Dal Sasso)

Giorno 6

Da quassù la vista spazia senza ostacoli, se non quello della curvatura terrestre, fino all'orizzonte. Il Sahara si estende da qui all'Egitto per 3.600 km. Siamo piccolissimi esseri umidi immersi in una massa calda di una enormità quasi inconcepibile, che tende a prosciugarci per osmosi. Per fortuna, pero', ora siamo quasi in inverno e bevendo spesso acqua arricchita di elettroliti compensiamo bene ogni rischio.



Grazie ad un buon lavoro di squadra e ad un nuovo e più potente martello pneumatico, sommando anche quanto fatto ieri riusciamo a rimuovere quasi 12 metri cubi di roccia. È un fango cementato quasi sterile, contiene solo qualche conchiglia e questa carenza di fossili negli strati soprastanti il livello dello spinosauro velocizza ulteriormente le cose. In pratica oggi non facciamo i paleontologi, siamo manovali. Che scavano, comunque, in un passato molto remoto che si chiama Cretaceo.

I ricercatori al lavoro (fonte: Cristiano Dal Sasso)

Giorno 5

Sveglia all' alba, carichiamo un generatore e un martello pneumatico. Senza questi, picconi e badili non servono a molto. L'antico letto fluviale in cui si depositò lo scheletro del nostro spinosauro si trova 4-5 metri sotto l'attuale profilo di un pendio roccioso, che andrà quindi inciso a cuneo, profondamente, con mezzi adeguati.



I fuoristrada ci avvicinano all'ultimo chilometro. Da qui in poi bisogna portare su tutto a mano, inclusi molti litri di acqua a testa, prima che il sole diventi cocente.

L'ultimo tratto a piedi, per raggiungere la zona dello scavo (fonte: Cristiano Dal Sasso)







Anche quest'anno la pioggia ci ha dato un piccolo aiuto, mettendo in luce frammenti infinitesimi del neotipo di Spinosaurus che non avevamo visto prima nel detrito sottostante lo scavo. Nonostante le nostre continue setacciature passate, tra questi frammenti troviamo ancora un dente e un frammento di spina della vela dorsale.

Uno dei primi reperti trovati sul campo (fonte: Diego Mattarelli)

Giorno 4

Oggi si parte per il sud. Attraversiamo la catena montuosa dell'Atlante fino ad oltrepassarla a quote superiori ai 2000 metri, dove tra poco nevicherà. A sud-est si estendono i palmeti e poi il deserto del Sahara.

Otto ore programmate di viaggio che diventano dodici, anche perché ci fermiamo qua e là ad esaminare le potenti stratificazioni rocciose che racchiudono ben 600 milioni di anni di storia della vita sulla Terra. Il Marocco è un paradiso per i geologi e i paleontologi, un libro del tempo da sfogliare strato per strato: pochi altri territori al mondo possono vantare una paleo-biodiversità così ampia e continua, che spazia per centinaia di milioni di anni.

Erfoud ci accoglie con un tramonto mozzafiato. Domani, finalmente, con la piena luce del giorno rivedremo il sito dello spinosauro.

Un tramonto a Erfoud (fonte: Cristiano Dal Sasso)

Giorno 3

Una parte importante del lavoro del paleontologo è la cosiddetta "preparazione", che consiste nell'estrarre i fossili dalla matrice rocciosa che li ha inglobati per milioni di anni. Non ci sono strumenti magici, ma occorre tanta pazienza e manualità nell'uso di scalpelli e attrezzi simili a quelli di un dentista. I frammenti che combaciano vengono poi incollati e consolidati con resine sintetiche; i reperti più delicati vengono conservati in involucri protettivi sagomati all'interno di grandi armadi con scaffali. Questo è anche il caso del nostro spinosauro.

Il gruppo dei paleontologi italiani:da sinistra a destra Cristiano Dal Sasso, Diego Mattarelli, Simone Maganuco, Mauro Scaggiante, Gabriele Bindellini, Alessandro Lania, Francesco Cavallo (Dinorec) e Fabio Manucci (fonte: Francesco Cavallo)

Giorno 2

Il laboratorio di paleontologia dell'Università di Casablanca è composto da due sole stanze, ma custodisce una collezione preziosa: qui sono depositate ufficialmente le ossa finora trovate del "neotipo" di Spinosaurus. L'olotipo, cioè il primo, fu distrutto dalle bombe nella seconda guerra mondiale.

Questo è dunque il nuovo esemplare di riferimento. È stato trovato nel sud est del Marocco, a 600 km da qui, nel 2008. Un beduino raccolse le prime ossa, le nostre successive campagne di scavo ne aumentarono il numero. Gli arti posteriori e la coda sono le parti del corpo più complete. Lunga e piatta, la coda serviva come una pinna per nuotare nei grandi fiumi del Cretacico.

Nel ricomporre centinaia di frammenti ossei scopriamo sempre qualche elemento in più. Oggi, per esempio, abbiamo identificato due ossa del cranio.

Studio di uno dei frammenti ossei conservati nel laboratorio di Paleontologia dell'Università di Casablanca (fonte: Cristiano Dal Sasso)

Giorno 1

Ci siamo. Oggi pomeriggio, in meno di tre ore attraverseremo comodamente il Mediterraneo, per atterrare in Nord Africa. Casablanca è da anni il punto di ritrovo delle nostre spedizioni nel Sahara. Dobbiamo ricostruire un puzzle di ossa che hanno ben 95 milioni di anni, ma non le abbiamo ancora tutte. Per questo siamo qui, per cercare quelle che mancano.

Inizia il viaggio dei paleontologi, diretti in Marocco (fonte: Cristiano Dal Sasso)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA