Sessanta anni fa la prima passeggiata spaziale

E' avvenuta 60 anni fa la prima passeggiata spaziale. Protagonista di quell'incredibile missione fu il cosmonauta Alexei Leonov, il 18 marzo 1965. Da allora ben 267 tra uomini e donne di 12 nazionalità hanno completato oltre 900 passeggiate spaziali, o più correttamente Attività Extraveicolari (Eva).



Affrontare una passeggiata spaziale era una tappa fondamentale per sviluppare le capacità necessarie a lavorare in orbita. Obiettivo della missione, chiamata Voskhod 2, era sperimentare l'uscita del cosmonauta dalla capsula e la possibilità di muoversi in sicurezza, rimanendo agganciato a un cavo. Ma le operazioni, trasmesse in diretta Tv, andarono diversamente.



Una volta che Leonov uscì dalla capsula, la sua tuta si irrigidì impedendo gran parte dei movimenti e causando pericolosi avvitamenti. Tanto che pochi minuti più tardi la diretta venne interrotta. Quando Leonov tentò di rientrare, la tuta troppo gonfia gli impedì di passare dal portello. Con sangue freddo, il cosmonauta scelse, senza comunicarlo, di aprire le valvole della tuta così da sgonfiarla e avere più flessibilità. Una scelta molto pericolosa, che gli causò la perdita di moltissimi liquidi e il rischiare di un infarto, ma che gli permise finalmente di rientrare dopo 12 minuti e 9 secondi.



Ad attenderlo nella capsula il compagno Pavel Belyayev e insieme affrontarono un viaggio di rientro altrettanto avventuroso, tanto che la capsula dovette rientrare in controllo manuale e mancò di 400 chilometri il sito di atterraggio. La navetta fu rintracciata con fatica nel pieno della taiga, dove i due cosmonauti dovettero attendere, circondati da orsi e lupi, per ben due notti a meno 5 gradi prima di poter essere recuperati.



Delle oltre 900 passeggiate spaziali avvenute da allora, sono rimaste memorabili quella della prima donna, Svetlana Savitskaya, nel 1984, e quella del primo europeo, Jean-Loup Chrétien dell'Agenzia Spaziale Europea nel 1988. Ci sono state poi quelle degli italiani Luca Parmitano nel 2013 e nel 2019, e di Samantha Cristoforetti, nel 2022 e prima donna europea.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA