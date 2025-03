La navetta Crew Dragon si è agganciata alla Iss VIDEO

La navetta Crew Dragon Endeavour si è agganciata alla Stazioen Spaziale Internazioanle e i quattro astronauti della missione Crew 10 adesso potranno permettere l’avvicendamento degli equipaggi che consentirà finalmente di rientrare a Terra Suni Williams e Butch Wilmore, i due astronauti della Nasa arrivati sulla Iss nel volo di collaudo della navetta Starliner della Boeing per restare una settimana e bloccati ormai da nove mesi.



Della missione Crew 10 fanno parte Anne McClain, al comando, e il pilota Nichole Ayers, entrambi della Nasa, l'astronauta Takuya Onishi dell’agenzia spaziale giapponese Jasa e il cosmonauta di Kirill Peskov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos.



Sono stati accolti con entusiasmo a bordo dall’equipaggio della Expedition 72, del quale oltre a Suni Williams e Butch Wilmore fanno parte Nick Hague, Don Petitt, anche loro della Nasa, e i cosmonauti Aleksandr Gorbunov, Ivan Vagner e Alexey Ovchinin della Roscomos. Quest’ultimo è l’attuale comandante della Stazione Spaziale Internazionale, dopo il passaggio delle consegne avvenuto con Suni Williams nei giorni scorsi.



La Stazione Spaziale Internazionale è perciò di nuovo affollata, con ben 11 astronauti. Per pochi giorni, però, visto che il rientro a Terra di Willians e Wilmore è previsto a breve





The hatch of the SpaceX Dragon spacecraft opened March 16 at 1:35 a.m. ET and the members of Crew-10 entered the @Space_Station with the rest of their excited Expedition 72 crew. pic.twitter.com/mnUddqPqfr