Luna, il lander Blue Ghost stregato dall'eclissi totale di Sole VIDEO

Un'immagine preziosa quanto un anello con diamante: è l'eclissi totale di Sole catturata dal lander Blue Ghost sulla Luna, proprio nelle ore in cui lo stesso allineamento celeste regalava a noi terrestri lo spettacolo dell'eclissi di Luna. Quella di Blue Ghost è la prima eclissi ripresa dal nostro satellite naturale in quasi 60 anni, nonché la prima in assoluto vista da un lander privato.



"BlueGhost ha ricevuto il suo primo anello di diamanti!", scrive l'azienda texana FireFly Aerospace, orgogliosa dell'ennesimo risultato ottenuto dopo l'allunaggio del 2 marzo 2025. L'immagine "scattata nel nostro sito di atterraggio nel Mare Crisium della Luna mostra il Sole che sta per emergere dalla totalità dietro la Terra". L'eclissi di Sole è durata circa 5 ore, di cui 2 ore e 16 minuti di totalità.



Anche il lander Athena di Intuitive Machines avrebbe dovuto riprendere lo stesso spettacolo dal polo sud lunare, ma purtroppo la conclusione anticipata della sua missione (a causa dell'infelice atterraggio in un cratere) ha fatto sfumare l'occasione.



Informazioni utili per un allunaggio migliore potranno arrivare dal video che mostra l'interazione tra la superficie lunare e i pennacchi emessi dal motore di Blue Ghost durante la discesa del 2 marzo. Il video è stato ottenuto mettendo insieme oltre 3.000 immagini catturate da una telecamera della Nasa montata sul lander. La sequenza inizia a circa 28 metri di altezza e mostra che l'interazione tra i pennacchi del propulsore e la superficie lunare inizia a circa 15 metri. Man mano che la discesa continua, l'interazione diventa sempre più complessa, con i pennacchi che sollevano vigorosamente la regolite lunare. Dopo l'atterraggio, i propulsori si spengono e la polvere si deposita, il lander si livella e il terreno diventa finalmente visibile.





