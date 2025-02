Asteroide, il rischio di collisione è sceso a zero

E' praticamente pari a zero il rischio di collisione con l'asteroide 2024 YR4 che minacciava di colpire la Terra il 22 dicembre 2032: grazie alle ultime rilevazioni, la Nasa ha fatto scendere la probabilità di impatto da 0,28% a 0,005% (1 su 20.000), mentre l'Agenzia spaziale europea l'ha ridotta da 0,16% a 0,002%.



"Questa è una probabilità di impatto zero" osserva sul sito Space.com l'astronomo Richard Binzel del Massachusetts Institute of Technology, inventore della scala Torino che da oltre vent'anni viene usata per misurare il rischio di collisione con oggetti vicini alla Terra come asteroidi e comete.

"L'asteroide 2024 YR4 è stato ora riassegnato al livello zero della Scala di Torino, il livello che indica 'nessun rischio' perché l'ulteriore tracciamento del suo percorso orbitale ha ridotto la sua possibilità di intersecare la Terra al di sotto della soglia di 1 su 1.000", prosegue Binzel. "Uno su mille è la soglia stabilita per il declassamento al livello zero di qualsiasi oggetto più piccolo di 100 metri, e 2024 YR4 ha una dimensione stimata di 50 metri".



Sebbene 2024 YR4 non rappresenti più una minaccia per il nostro Pianeta, sarà comunque un oggetto di grandissimo interesse scientifico da studiare attentamente quando passerà vicino alla Terra nel 2028 e di nuovo nel 2032.



Se l'astronomo statunitense Richard Binzel del Mit parla già di rischio zero, è invece un po' più cauto Luca Conversi, responsabile del Centro di coordinamento degli oggetti Vicini alla Terra dell'Esa. "E' ancora un po' presto per parlare di rischio zero: ad oggi - precisa l'esperto - siamo a una probabilità di impatto di 1 su 60.000, ovvero 0,0017%", arrotondato sul sito Esa a 0,002%.

"Ora l'asteroide è in quinta posizione nella nostra lista di rischio, ma i primi quattro non sono attualmente visibili, quindi sicuramente continueremo a osservarlo finché il rischio non andrà a zero oppure l'asteroide non sarà più visibile".

più vicino alla Lun

Intanto le ultime stime hanno spostato l'orbita nominale di 2024 YR4 ancora più vicino alla Luna, tanto è vero che ora "la probabilità di impatto sul nostro satellite naturale è leggermente aumentata dall'1,2% "all'1,8%", conclude Conversi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA