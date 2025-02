Il rischio di impatto con l'asteroide si avvicina allo zero

E' ormai prossimo allo zero il rischio di impatto con l'asteroide 2024 YR4 che minacciava di colpire la Terra il 22 dicembre 2032: la probabilità di collisione secondo la Nasa è scesa dall'1,5% allo 0,28% e per l'Agenzia spaziale europea è passata dall'1,4% allo 0,16%.



"Grazie a nuove osservazioni, la Terra è ora al limite della nostra 'finestra di incertezza', che si restringe", rileva l'Esa in una nota. "Se questa tendenza continuerà, il rischio potrebbe presto raggiungere lo 0%".



Come previsto dagli esperti, il punteggio dell'asteroide sulla scala di Torino (che misura il rischio di impatto) "è sceso da 3 a 1", dice all'ANSA Luca Conversi, responsabile del Centro di coordinamento degli oggetti Vicini alla Terra dell'Esa. Il valore 1 significa che 'la possibilità di collisione è estremamente improbabile senza motivo di attenzione o preoccupazione pubblica'.



Grazie alle nuove osservazioni "non solo l'area di incertezza è andata diminuendo - aggiunge Conversi - ma soprattutto l'orbita nominale dell'asteroide (che corrisponde più o meno al centro dell'area di incertezza) è andata spostandosi verso la Luna, tanto è vero che ora la probabilità di impatto sul nostro satellite naturale è aumentata all'1,2%".

