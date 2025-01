La Terra fotografata dal lander lunare Blue Ghost VIDEO

C'è una nuova e bellissima immagine della Terra vista dallo spazio: l'ha scattata il lander privato Blue Ghost destinato alla Luna e lanciato il 15 gennaio dall'azienda privata FireFly Aerospace insieme al rover giapponese Resilience.



Il lander è ancora nell'orbita del nostro pianeta ed è da lì che ha catturato un'immagine della Terra completamente illuminata dal Sole e azzurra. La foto è stata postata sulla piattaforma X dall'azienda FireFly. Percorrendo l'orbita terrestre, come è previsto faccia ancora per una decina di giorni, Blue Ghost ha inoltre ripreso un video nel quale la Terra sembra oscurare il Sole.



A bordo del lander si trovano dieci strumenti della Nasa, alcuni dei quali destinati a dimostrare la fattibilità di alcune tecnologie cruciali per il futuro dell'esplorazione lunare. Ha questo compito, per esempio, il ricevitore per la navigazione satellitare LuGre, nato dalla collaborazione fra Agenzia Spaziale Italiana e Nasa e che ha già al suo attivo due record.



Quando accenderà il suo motore per uscire dall'orbita terrestre, il lander Blue Ghost affronterà un viaggio di quattro giorni verso la Luna. Quindi accenderà di nuovo il motore per entrare nell'orbita lunare, dove resterà 16 giorni. Una volta toccato il suolo della Luna, Blue Ghost funzionerà per circa due settimane.





Our #GhostRiders captured the beauty of our home planet during another Earth orbit burn. This second engine burn (and first critical burn) adjusted Blue Ghost's apogee (the furthest point from Earth) using just our Spectre RCS thrusters. With just over two weeks left in Earth… pic.twitter.com/I1KBVEJSyy