Incendi a Los Angeles fotografati anche dalla Stazione Spaziale

Gli incendi che divampano ancora a Los Angeles sono stati fotografati anche dalla Stazione Spaziale Internazionale: il 10 gennaio, l’astronauta della Nasa Don Pettit, che si trova a bordo della Iss dallo scorso settembre, ha pubblicato due scatti su X.

Los Angles fires from @Space_Station. Our hearts go out to everyone affected by this.



View is from north of San Francisco looking southward towards LA and San Diego. pic.twitter.com/cDt973Qvhu