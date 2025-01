Arriva una cometa spettacolare, ma difficile da vedere

Una cometa spettacolare sta attraversando il cielo e ha raggiunto il punto della sua orbita più vicino al Sole (perielio). E' brillante e luminosissima, ma difficile da osservare perché "è molto bassa sull'orizzonte", dice Paolo Volpini dell'Unione Astrofili Italiani. La cometa si chiama Atlas (C/2024 G3) ed "è così vicina al Sole che in prossimità del suo perielio è stato possibile osservarla solo durante il giorno".



Per questo astronomi e appassionati del cielo si sono organizzati per osservarla e fotografarla prima dell'alba oppure prima che sparisca nella luce del crepuscolo. Le immagini più spettacolari, che rendono bene le dimensioni e la luminosità di questa cometa, sono quelle riprese dall'osservatorio solare Soho della Nasa.



Scoperta il 5 aprile 2025, la cometa Atlas (C/2024 G3) non ha un'orbita che la porta a visitare periodicamente la Terra. "E' una cometa interessante e molto grande, ma troppo vicina al Sole per poterla osservare al meglio", dice Volpini. Per osservarla servono almeno un buon binocolo o un telescopio, utilizzando tutte le cautele necessarie per non danneggiare gli occhi né gli strumenti.

Attualmente la cometa si trova all'interno dell'orbita di Mercurio ed è dieci volte più vicina al Sole di quanto non lo sia la Terra

