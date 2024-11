La mini luna pronta a salutare la Terra, è un arrivederci

E' già tempo di saluti tra la Terra e la sua mini luna, ovvero l'asteroide 2024 PT5: dopo due mesi trascorsi fianco a fianco, nel pomeriggio del 25 novembre il piccolo sasso cosmico del diametro di dieci metri si libererà dall'abbraccio gravitazionale del nostro pianeta (da cui era stato catturato lo scorso 29 settembre) per fare ritorno alla fascia di asteroidi di Arjuna, a 150 milioni di chilometri dal Sole. Non sarà un vero addio ma un arrivederci, perché secondo i calcoli degli astronomi l'asteroide potrebbe tornare a farci visita già il 9 gennaio 2025 e poi di nuovo nel 2055.



Intanto le osservazioni ravvicinate condotte nelle ultime settimane hanno permesso di formulare nuove ipotesi sull'origine di questo corpo celeste. Secondo uno studio condotto dal team di Carlos de la Fuente Marcos all’Università Complutense di Madrid, in via di pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics, il piccolo asteroide sarebbe 'figlio' della Luna.

Due gli indizi che suggeriscono questa inaspettata parentela: la sua velocità di rotazione, compatibile con quella di un grosso masso distaccatosi dalla superficie lunare, e la sua composizione chimica, simile a quella dei campioni lunari riportati sulla Terra dal programma Apollo della Nasa e dalle missioni Luna dell'Unione sovietica. L'ipotesi apre alla possibilità che anche altri corpi celesti nella fascia di asteroidi di Arjuna abbiano un'origine lunare.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA