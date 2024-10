Appuntamento con le Notti dei Giganti, dedicate a Giove e Saturno

Per tutti gli appassionati del cielo, il 26 e 27 ottobre c’è l’appuntamento con le Notti dei Giganti, dedicate appunto ai due giganti’del Sistema Solare: Giove e Saturno. L’iniziativa è promossa dall’Unione Astrofili Italiani, che ha invitato a partecipare le sue delegazioni di tutta Italia con eventi speciali per piccoli e grandi: in queste serate sarà possibile approfondire la conoscenza dei due pianeti, scoprire le loro caratteristiche e la storia della loro esplorazione e, naturalmente, ammirarli attraverso i telescopi.



ATante le iniziative in tutta Italia, a partire dal Parco Astronomico 'Livio Gratton' di Rocca di Papa all'Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti (Siena), grazie ai due telescopi da 53 e da 15 centimetri, e presso il Parco 'Giovanni Paolo II' di Siracusa, con una serata gratuita aperta a tutti. Aderiscono anche, tra gli altri, il Parco Orzali di Monsummano Terme (Pistoia) e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, a cavallo del confine tra Toscana ed Emilia-Romagna.



Sarà possibile partecipare all’iniziativa anche grazie all’Osservatorio Astronomico del Righi, a Genova, dove è in corso il Festival della Scienza: con la guida degli esperti, oltre ai due giganti gassosi si potrà andare alla scoperta di Io, Europa, Ganimede e Callisto, i quattro satelliti maggiori di Giove, e della luna di Saturno Titano. Con un po’ di fortuna, sarà visibile anche la Grande Macchia Rossa di Giove: un’enorme tempesta anticiclonica che dura da almeno 300 anni, sufficientemente grande da contenere al suo interno tre pianeti delle dimensioni della Terra.

