Quattro grandi asteroidi salutano la Terra nell'arco di 12 ore

La Terra riceve oggi la visita di ben quattro grandi asteroidi in appena 12 ore: hanno un diametro compreso tra 30 e 177 metri ma non comportano alcun rischio di impatto per il nostro pianeta, sebbene il più grande abbia le dimensioni di un grattacielo e il potenziale per distruggere un'intera città in caso di collisione.



Il primo del quartetto ad avvicinarsi è stato l'asteroide 2015 HM1: largo 30 metri, ha raggiunto la minima distanza dalla Terra (5,5 milioni di chilometri, pari a circa 14 volte la distanza media tra la Terra e la Luna) alle 6:36 ora italiana. Alle ore 10:20 è stato il turno dell'asteroide 2024 TP17, largo circa 52 metri, che è arrivato a 4,7 milioni di chilometri dal nostro pianeta.



Farà di meglio il terzo asteroide di giornata nonché il più grande, 2002 NV16, che ha un diametro di 177 metri: alle 17:47 ora italiana passerà a una distanza di 4,5 milioni di chilometri. Dopo appena quattro minuti la parata sarà chiusa dall'asteroide 2024 TR6, che si avvicinerà a 5,6 milioni di chilometri dalla Terra.



Come si evince dalle loro sigle, due dei quattro asteroidi (2024 TR6 e 2024 TP17) sono stati scoperti solo pochi giorni fa: il primo è stato individuato il 7 ottobre, mentre il secondo è stato avvistato per la prima volta il 12 ottobre. Gli asteroidi non saranno visibili dalla Terra, tuttavia gli astronomi potrebbero catturare delle immagini radar per ottenere maggiori informazioni, soprattutto sui due sassi cosmici appena scoperti.

