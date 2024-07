Catturati da Juno colori e vortici nell'atmosfera di Giove

Enormi vortici dalle linee frastagliate che disegnano, con la loro struttura caotica e con i loro colori, l’atmosfera di Giove: li ha catturati in una splendida immagine la sonda Juno della Nasa, nel corso del suo 61/mo passaggio ravvicinato con l’emisfero Nord del pianeta. In questa regione, infatti, le correnti che formano il familiare schema a bande nelle nubi del gigante gassoso si rompono, portando a strutture molto più turbolente, che si evolvono rapidamente.



L’immagine è stata scattata il 12 maggio scorso, mentre Juno era a circa 29mila chilometri di distanza dalla superficie, ed è stata poi modificata dall’appassionato Gary Eason, che ha applicato tecniche di elaborazione digitale per migliorare i colori e la nitidezza. La Nasa, infatti, mette le foto ottenute dalla sonda a disposizione del pubblico, proprio per incoraggiarne lo studio e la rielaborazione.



Lanciata nel 2011, Juno ha raggiunto il gigante gassoso dopo 5 anni di viaggio. La sua missione si sarebbe dovuta concludere nel 2018, ma è stata prolungata prima al 2021 e poi al 2025, e ora la sonda si trova in un'orbita altamente ellittica che la porta ogni 33 giorni a sfiorare l’atmosfera gioviana. In questi ultimi anni, Juno ci ha già regalato immagini spettacolari, non solo degli ipnotici vortici di Giove, ma anche delle sue lune, tra cui Io, Europa e Ganimede.



La sonda ha a bordo anche due importanti strumenti scientifici italiani: lo spettrometro ad immagine infrarosso Jiram, realizzato da Leonardo e sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dedicato a sondare gli strati superiori dell’atmosfera, e lo strumento di radioscienza KaT, realizzato da Thales Alenia Space e coordinato dall’Università Sapienza di Roma.

