La sonda Parker è l'oggetto più veloce costruito dall'uomo

La sonda Parker della Nasa, lanciata nel 2018 per studiare la parte più esterna dell'atmosfera del Sole, si conferma ancora una volta come l'oggetto più veloce mai costruito dall'uomo. Ha infatti toccato i 635.266 chilometri orari, una velocità pari a circa 500 volte quella del suono, proprio come aveva già fatto il 27 settembre 2023.



Il record è destinato a essere infranto entro pochi mesi, perché quando la sonda si avvicinerà al Sole nel 2025, diventerà ancora più veloce: si stima che raggiungerà i 692.000 chilometri orari, quanto basta per andare da Washington a Tokyo in meno di un minuto.



La Parker Solar Probe è in grado di raggiungere queste incredibili velocità perché mentre gira attorno al Sole si allinea con l'orbita di Venere, sfruttandone la gravità per creare una sorta di effetto fionda.

