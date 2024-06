Un'enigmatica luce biancastra nei cieli del Sud Italia VIDEO

Avvistato un enigmatico alone di luci nei cieli del sud Italia: potrebbe essere legato al lancio di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Avvistamenti di un alone biancastro e alcuni punti luminosi sono giunti dalla Sicilia fino alla Puglia.



"Ricostruendo la situazione dalle varie segnalazioni, dovrebbe essere molto probabilmente correlato al lancio di un razzo Falcon 9 ma in realtà è molto difficile avere la certezza di cosa sia stato", ha detto Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. Si tratta probabilmente del rientro incontrollato nell'atmosfera di una parte del razzo lanciato alle 19:15 italiane del 23 giugno dalla ase di Cape Canaveral (Florida) per portare in orbita altri satelliti per le connessioni internet nella missione Starlink 10-2.



In gran parte del sud Italia il cielo è stato attraversato attorno alle 21.10 da un tenue bagliore biancastro/azzurrognolo a forma semisferica e accompagnato lateralmente e seguito da una sorta di barra luminosa bianca. Luci immortalate anche in un video filmato dall'isola di Vulcano, in Sicilia.

Video La strana luce avvistata nel cielo delle isole Eolie (fonte: Leonardo De Cosmo)

