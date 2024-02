Oggi il rientro incontrollato del satellite Ers-2

E' atteso oggi l'impatto nell'atmosfera del satellite europeo Ers-2 in caduta incontrollata verso la Terra. Le previsioni dell'ufficio dell'Agenzia Spaziale Europea specializzato nell'analisi dei detriti spaziali, aggiornate continuamente, indicano al momento che l'impatto dovrebbe avvenire alle 16.41 italiane. E' questa la stima più recente, che aggiorna quella fornita alle 10,00 di questa mattina. Il margine di incertezza si è ridotto da oltre 2 ore a meno di due ore e si è spostata più a Nord la possibile area dell'impatto nell'atmosfera, che secondo gli ultimi calcoli dovrebbe comunque avvenire sull'oceano Pacifico.

E' in quel punto che il satellite dovrebbe essere distrutto, osservano gli esperti dell'Esa. La maggior parte dei frammenti dovrebbe bruciare nell'impatto con l'atmosfera. Solo alcuni potrebbero scendere verso la superficie terrestre.



La finestra di incertezza è sempre più ridotta man mano che si avvicina il momento della caduta verso terra, ed è dovuta soprattutto all'attività solare, che influisce sulla densità dell'atmosfera terrestre e dunque sulla resistenza che il satellite incontrerà. Inoltre, l'interazione tra condizioni atmosferiche imprevedibili. Altri fattori, come la direzione in cui è rivolto il satellite ed il fatto che le previsioni possono essere aggiornate solo quando Ers-2 passa sopra un telescopio o un radar, rendono il tutto ancora più complesso.

