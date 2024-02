Venere e Marte si corteggiano nel cielo del mese più romantico

Il mese più romantico dell’anno assisterà al corteggiamento di Venere e Marte tra le luci dell’alba: l’evento più suggestivo di febbraio sarà proprio l’avvicinamento dei due pianeti, che culminerà il 22 del mese con la loro congiunzione, quando potremo osservarli sull’orizzonte orientale a Sud-Est nella costellazione del Capricorno. La Luna, dal canto suo, ha già un’agenda fitta di appuntamenti, come indica l’Unione Astrofili Italiani: questo mese potremo ammirarla mentre si esibisce in ben quattro congiunzioni, a partire da quelle con Venere e Marte, rispettivamente il 7 e l’8, per poi passare a Saturno l’11 e infine a Giove, il 15 febbraio.



Il protagonista del cielo serale è ancora Giove, sicuramente il più luminoso durante le prime ore della notte, mentre Saturno, dopo aver condiviso per molti mesi col gigante gassoso le luci della ribalta, anticipa sempre più il suo tramonto fino alla congiunzione col Sole attesa per il 28 febbraio: bisognerà poi attendere diverse settimane per vederlo rispuntare al mattino presto. Lo stesso giorno vedrà la congiunzione col Sole anche di Mercurio, che sarà quindi quasi impossibile da avvistare durante questo mese: anche in questo caso, la sua ricomparsa nei cieli della sera avverrà solo il mese prossimo.



Il cielo è ancora dominato dalle grandi costellazioni invernali: il protagonista in direzione meridionale è sempre Orione. Più in alto troviamo le costellazioni del Toro con la rossa Aldebaran, la costellazione dell'Auriga con la brillante stella Capella, i Gemelli con le stelle principali Castore e Polluce. Nella costellazione del Cane Maggiore brilla Sirio, l’astro più luminoso del cielo, e ancora più in alto, nel Cane Minore, risplende Procione. Verso Ovest, nelle prime ore della sera, c'è ancora tempo per veder tramontare le costellazioni autunnali di Andromeda, del Triangolo, dei Pesci e dell'Ariete.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA