La navetta della missione Ax-3 si è agganciata alla Stazione Spaziale DIRETTA

La navetta Crew Dragon Freedon della missione privata Ax-3 si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. L’apertura del portello è prevista alle 13,20



Dell’equipaggio della missione Ax-2 fanno parte l’italiano Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica Militare, lo svedese Marcus Wandt, dell'Agenzia Spaziale Europea, il primo turco Alper Gezeravci e il veterano Michael Lopez-Alegria della Axiom Space, al comando della missione.



L’apertura del portello è attesa alle 13,20, dopo che saranno ultimati tutti i controlli a bordo della navetta e per equilibrare la pressurizzazione tra la Crew Dragon e la Iss. Ad accogliere gli astronauti della missione Ax-3 c’è l’equipaggio della missione Expedition 70, al comando di Andreas Mogensen dell’Esa. Sulla Stazione Spaziale ci saranno così in 11 astronauti, in rappresentanza di 7 nazionalità: la Danimarca con Mogensen, gli Stati Uniti con Jasmin Moghbeli, Loral O’Hara e Michael Lopez-Alegria, la Russia con Konstantin Borisov, Oleg Kononenko e Nikolai Chub, il Giappone con Satoshi Furukawa, l’Italia con Villadei, la Svezia con Wandt e la Turchia con Gezeravci.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA