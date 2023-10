Il razzo Vega è stato lanciato con successo dal Centro spaziale della Guiana a Kourou. Trasporta due satelliti per l'osservazione della Terra e altri dieci piccoli satelliti. La partenza è avvenuta alle 22:36 ora locale, ovvero alle 3:36, ora di Parigi.

Questa 23a missione per la famiglia Vega, il primo decollo è del 2012, era inizialmente prevista per lo scorso 6 ottobre, ma il lancio era stato annullato all'ultimo momento.



