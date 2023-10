Il razzo europeo Vega torna a volare, il lancio il 6 ottobre

Torna a volare Vega, il più piccolo dei lanciatori spaziali dell'Agenzia Spaziale Europea su cui era stata aperta un'inchiesta dopo l'incidente avvenuto nel dicembre 2022 sulla versione Vega-C, un variante con dei miglioramenti ad alcuni motori.



La Commissione d'Inchiesta Indipendente istituita dall'Esa ha determinato le cause del problema, un degrado dell'ugello, che verranno ora implementate. Il prossimo volo Vega è programmato per il 7 ottobre dal Centro Spaziale in Guyana Francese mentre il prossimo Vega-C è previsto a fine 2024.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA