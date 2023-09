La Soyuz Ms-23 verso la Terra con due russi e un americano

La capsula Soyuz MS-23 si è sganciata alle 9:54 ora italiana dalla Stazione Spaziale Internazionale per iniziare il ritorno verso Terra. A bordo i cosmonauti Sergei Prokopyev, nel ruolo di comandante, il copilota Dmitri Petelin e l'astronauta della Nasa Frank Rubio. Concluderanno così una missione di 371 giorni, nuovo record per una missione continuativa per un americano.

Pianificata inizialmente per durare 6 mesi, la missione spaziale di Prokopyev, Petelin e Rubio è stata estesa di altri 6 mesi a causa dell’incidente avvenuto alla Soyuz Ms-22, che aveva subito un danno al sistema di raffreddamento e che per questo era stata fatta rientrare a Terra senza equipaggio.

I tre hanno dunque atteso di rientrare con una nuova capsula, la Soyuz Ms-23, facendo allungare i tempi della propria missione. Grazie a questo contrattempo Rubio ha superato il precedente record di permanenza continuativa nello spazio per un americano, detenuto finora da Mark Vande Hei con 355 giorni.

Ieri era avvenuto il passaggio di consegne del comando della Iss, con la consueta breve cerimonia con la consegna di una chiave di ottone, affidata da Prokopyev all’astronauta Andreas Mogensen dell'Agenzia Spaziale Europea, primo danese nonché il sesto europeo a ricoprire questo importante ruolo, che manterrà fino al termine della sua missione 'Huginn' conquistando così il primato come comandante europeo più a lungo in servizio.

Le operazioni di distacco dalla Iss si sono concluse in modo regolare e la manovra di rientro nell’atmosfera è prevista per le 12:24 e l’arrivo nella steppa del Kazakhstan alle 13:17 ora italiana.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA