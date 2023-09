Nell'oceano di una luna di Giove un altro ingrediente della vita

Nell'oceano nascosto di una delle lune di Giove, Europa, potrebbe esserci anidride carbonica, uno degli ingredienti necessari alla vita. A indicarlo sono due studi indipendenti, uno guidato da Geronimo Villanueva, del Centro Goddard della Nasa, e l'altro da Samantha Trumbo, dell'Universita' Cornell e Michael Brown dell'Istituto di Tecnologia della California. Entrambe le ricerche sono pubblicate sulla rivista Science e si basano sulle ultime osservazioni fatte con il telescopio spaziale James Webb.



Da anni Europa e' uno degli oggetti piu' studiati del Sistema Solare perche' si ritiene che sotto lo spesso strato di ghiaccio che la circonda esisterebbe un grande oceano di acqua liquida e piu' di una volta sono stati osservati pennacchi d'acqua simili a quelli prodotti da geyser. Caratteristiche che fanno ipotizzare che sotto chilometri di ghiaccio possano esserci le condizioni adatte a una qualche forma di vita.



Ad arricchire ora lo scenario sono le nuove osservazioni fatte dal telescopio Webb: le ricerche di Trumbo e Brown ha usato i dati per realizzare una mappa della distribuzione della CO2 sulla superficie della luna ghiacciata, identificando un'area chiamata Tara Regio e caratterizzata da un terreno 'caotico' di formazione relativamente giovane, con concentrazioni di carbonio molto piu' alte della media. Secondo lo studio di trumbo, la regione sarebbe emersa recentemente e l'eccesso di carbonio indicherebbe che l'oceano liquido sottostante sarebbe ricco di carbonio sotto forma di CO2.



Analogamente lo studio di Villanueva ha realizzato una mappa di due isotopi di carbonio, ossia varianti di questo elemento con un differente numero di neutroni nel nucleo, e hanno identificato un picco di CO2 nella Tara Regio. Entrambi i dati spingono a ritenere che l'oceano nascosto di Europa contenga carbonio, uno degli ingredienti fondamentali per la vita, e aggiungono informazioni utili in vista del passaggio ravvicinato, nel 2032, della sonda Juice lanciata il 14 aprile 2023 dall'Agenzia Spaziale Europea, cosi' come per le future missioni, come Europa Clipper.

