Il valzer di Strauss nello spazio interstellare con Voyager 1 VIDEO

Il 31 maggio 2025 le note del più celebre valzer di Johann Strauss, 'Sul bel Danubio blu', voleranno alla velocità della luce nello spazio interstellare fino a raggiungere e superare la sonda Voyager-1, lanciata nel 1977 e ormai giunta a oltre 24 miliardi di chilometri dalla Terra. L'iniziativa è stata organizzata nell'anno del bicentenario della nascita del grande compositore austriaco dall'ente per il turismo di Vienna in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea.



Dopo esser stato scelto per il film di Stanley Kubrick '2001: Odissea nello spazio', il valzer 'Sul bel Danubio blu' di Strauss è entrato nell'immaginario collettivo come l'inno dello spazio per eccellenza. Eppure nel 1977 non è stato incluso nel Voyager Golden Record, il disco lanciato a bordo delle sonde Voyager della Nasa come una capsula del tempo contenente suoni e immagini simbolo delle diverse forme di vita e di cultura della Terra.



Per rimediare a questa mancanza, il 31 maggio alle ore 20:30 l'Orchestra Sinfonica di Vienna (Wiener Symphoniker) terrà un concerto con una selezione di brani a tema spaziale che culminerà con il celebre valzer di Strauss. Lo spettacolo sarà trasmesso in tempo reale alla stazione di terra di Cebreros in Spagna: attraverso l'antenna per lo spazio profondo Ds2 dell'Esa, le note voleranno nello spazio come un'onda elettromagnetica alla velocità della luce in direzione della sonda Voyager-1. Il segnale raggiungerà l'orbita della Luna dopo circa 1,34 secondi, l'orbita di Marte dopo 4 minuti e 20 secondi, l'orbita di Giove dopo 37 minuti, l'orbita di Nettuno dopo 4 ore e i confini del Sistema solare dopo 17 ore. Dopo 23 ore e 3 minuti il segnale raggiungerà e supererà la Voyager-1 nello spazio interstellare.

Il viaggio nello spazio delle note di Strauss (fonte: © Vienna Tourist Board)







Gli appassionati di musica classica possono sponsorizzare una delle 13.743 note del capolavoro di Strauss attraverso l'iniziativa 'Space Notes', sul sito web della missione. La partecipazione è gratuita e i nomi di tutti i sostenitori accompagneranno simbolicamente l'opera nello spazio. Tra loro figurano già il pronipote del compositore, Eduard Strauss, l'assistente alla regia di Stanley Kubrick, Brian W. Cook, il direttore generale dell'Esa, Josef Aschbacher, e la compositrice dei Simpsons, Kara Talve.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA