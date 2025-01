Il ciclo del Sole tradotto in note, diventa una sinfonia VIDEO

Una sinfonia che diventa sempre più incalzante, in un crescendo man mano che il Sole si avvicina al picco di attività nel suo ciclo di 11 anni: gli ultimi 3 anni di brillamenti solari sono stati tradotti in note musicali e trasformati in un video musicale dall’Agenzia Spaziale Europea grazie ai dati raccolti dalla sua sonda Solar Orbiter, che studia la nostra stella dal 2020.

A ogni brillamento sono associati un suono e un cerchio blu che spunta dalla superficie del Sole e la loro frequenza aumenta col passare del tempo, fino ad arrivare ai giorni nostri. Secondo quanto annunciato lo scorso ottobre da Nasa, agenzia americana Noaa e Gruppo internazionale di Previsione del Ciclo Solare, infatti, la nostra stella ha ormai raggiunto il massimo della sua attività, che si protrarrà molto probabilmente anche per tutto il 2025.

L’Esa ha combinato le immagini ottenute da due strumenti presenti a bordo della Solar Orbiter: uno che lavora nei raggi X, che ha catturato posizione e intensità dei brillamenti, e uno che opera invece nell’ultravioletto, permettendo di osservare l’atmosfera esterna che nel video appare gialla.

Il Sole sembra avvicinarsi e allontanarsi a intervalli regolari nelle immagini mostrate e ciò è dovuto all’orbita ellittica seguita dalla sonda ogni 6 mesi. Questo movimento diventa ancora più evidente nella musica: i rumori di sottofondo rispecchiano, infatti, la vicinanza alla stella, diventando molto più forti quando Solar Orbiter si trova alla distanza minima e più flebili quando invece si discosta.

