Il Cannone di Paganini sta bene, microcrepe sotto controllo

Il violino più famoso del mondo, il Cannone di Niccolò Paganini, 'sta bene, le microfratture sono sotto controllo": lo ha detto all'ANSA Bruce Carlston, conservatore dello strumento con Alberto Giordano, dal laboratorio europeo per la luce di sincrotrone, l'Esrf di Grenoble. Qui sono presentati oggi i risultati delle analisi condotte sullo strumento con tecniche in grado di esaminarne la struttura interna con il più grande dettaglio di sempre e in modo non invasivo.



"Le microfratture ci sono, ma non è una situazione che richieda interventi. Il violino sta bene", ha detto ancora Carlston. "Tutti i vecchi strumenti - ha proseguito - hanno qualcosa". Costruito nel 1743 dal liutaio Bartolomeo Giuseppe Guarneri, detto 'del Gesù', il Cannone somma ai problemi dell'età quelli legati all'incidente avvenuto a Parigi e in seguito al quale lo strumento venne restaurato. "Avevamo il sospetto che quel restauro fosse stato un po' debole, ma - ha detto ancora Carlston - l'analisi ha dimostrato che non è così". Per lo strumento saranno perciò sufficienti "controlli periodici". Il Cannine "potrà quindi essere suonato ancora, una volta l'anno" come da tradizione.



Quella dell'Esrf è la luce di sincrotrone più potente del mondo e, grazie alla sua nuova Sorgente Estremamente Brillante, dal 2020 fornisce prestazioni sperimentali almeno 100 volte migliori rispetto al passato. Questa capacità, combinata con quelle della nuova linea di fascio BM18, offre una capacità senza precedenti di ricostruire un'immagine a raggi X 3D dell'intero violino a livello della struttura cellulare del legno, con la possibilità di zoomare localmente in qualsiasi punto, fino alla scala micrometrica.



Di conseguenza, gli esperimenti condotti all'Esrf forniscono una visione tridimensionale completa dello stato di conservazione del violino, ma anche una rappresentazione superprecisa dei dettagli della struttura del violino e la mappa completa degli interventi fatti in passato dai liutai.

