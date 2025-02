Katy Perry e la fidanzata di Bezos ai confini dello spazio

La pop star Katy Perry e la fidanzata di Jeff Bezos Lauren Sanchez si preparano, in primavera, a varcare il confine con lo spazio grazie a un volo suborbitale di Blue Origin che ospiterà un equipaggio tutto al femminile: a bordo ci saranno anche le scienziate Aisha Bowe e Amanda Nguyen, la giornalista Gayle King e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn. Lo rende noto la stessa Blue Origin.



Questo sarà il primo equipaggio tutto al femminile dai tempi del volo spaziale in solitaria di Valentina Tereshkova nel 1963. Le turiste spaziali viaggeranno a bordo del veicolo New Shepard di Blue Origin e supereranno la linea di Kármán (il confine dello spazio riconosciuto a livello internazionale) per sperimentare la microgravità per una manciata di minuti.



Il volo sarà l'occasione per ispirare le nuove generazioni e incoraggiare le giovani donne a lottare per i propri sogni, così come hanno fatto le componenti dell'equipaggio scelto da Blue Origin. Aisha Bowe, originaria delle Bahamas, è stata una scienziata della Nasa e ora lavora come imprenditrice. La vietnamita Amanda Nguyen è una ricercatrice nel campo della bioastronautica: insignita del premio Donna dell'anno dal Time, è stata candidata al Nobel per la pace per il suo impegno a favore delle vittime di violenza sessuale. Gayle King è invece una giornalista pluripremiata, co-conduttrice di Cbs Mornings e caporedattrice di Oprah Daily.



La cantante Katy Perry è una delle artiste musicali con il più alto numero di vendite di tutti i tempi e oltre 115 miliardi di streaming. Kerianne Flynn, dopo una carriera di successo nella moda e nelle risorse umane, ha iniziato a lavorare nel cinema producendo film come 'This Changes Everything', sulla storia delle donne a Hollywood, e 'Lilly', un tributo a Lilly Ledbetter, attivista contro le disparità salariali. Infine c'è la compagna di Bezos, Lauren Sánchez, che oltre a essere pilota di elicotteri è anche una giornalista, autrice di bestseller e vincitrice di un Emmy Award.



Il loro volo suborbitale, chimato NS-31, sarà l'undicesimo volo umano per il programma New Shepard e il 31esimo della sua storia.

