Un bouquet stellare per San Valentino, dalla Nasa

La Nasa festeggia San Valentino con un 'bouquet' cosmico composto da migliaia di stelle: lo ha confezionato grazie ai telescopi Chandra, Hubble e Alma, che insieme hanno catturato una spettacolare regione di formazione stellare, la Nebulosa Tarantola, situata a circa 160.000 anni luce di distanza nella galassia vicina alla Via Lattea, nota come Grande Nube di Magellano.



Nell’immagine composita sono il vento e il gas rilevati ai raggi X ad assumere la forma di un enorme bouquet viola e rosa, inclinato verso sinistra e con un grande fiore centrale. All’interno della nube di gas e vento sono presenti venature rosse e arancioni, oltre a sacche di luce bianca brillante che rappresentano ammassi di giovani stelle. Proprio un ammasso al centro della Nebulosa ospita le stelle più massicce che gli astronomi abbiano mai scoperto. A completare la composizione 'floreale' attorno al bouquet ci sono punti luminosi di colore verde, bianco, arancione e rosso. Una seconda regione a forma di nuvola viola screziata, che assomiglia a un anello di fumo, si trova nell’angolo in basso a destra.



L'immagine composita è stata ottenuta combinando i dati a raggi X del telescopio Chandra della Nasa (riconoscibili in blu e verde) con i dati ottici del telescopio spaziale Hubble di Nasa e Agenzia spaziale europea (in giallo) e i dati radio di Alma dell’Osservatorio europeo meridionale in Cile (in arancione).



La Nasa osserva che si tratta della più profonda immagine a raggi X mai realizzata della Nebulosa Tarantola. Tra i tanti dati che la compongono vi sono anche quelli ottenuti grazie a un ampio programma di Chandra che ha richiesto circa 23 giorni di osservazione. Le oltre tremila sorgenti di raggi X rilevate comprendono un misto di stelle massicce, sistemi di stelle doppie, stelle luminose ancora in fase di formazione e ammassi molto più piccoli di stelle giovani.

