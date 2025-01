Tenero e arruffato, un baby crostaceo diventa la star dei social

Ha l'aria arruffata di chi si è appena svegliato da un sonnellino, il minuscolo cucciolo di crostaceo rosa diventato una celebrità sui social grazie ai suoi occhioni neri e il capo ricoperto di spine simili a capelli dritti. Lo mostrano in un video i ricercatori dell'Agenzia americana per lo studio dell'atmosfera e gli oceani (Noaa), che lo hanno pescato per caso durante una campagna di studi nel Golfo del Messico.



In pochi giorni il video ha totalizzato oltre 10 milioni di visualizzazioni solo sulla piattaforma X e ha già ispirato decine di disegni e caricature pubblicate dalla Noaa sul web.



Il protagonista è sempre lui, un cucciolo appartenente alla specie Neolithodes agassizii. Questi crostacei sono noti come granchi reali anche se non sono esattamente dei granchi: infatti camminano con sei zampe e non otto, e discendono da un antico paguro che ha perso la conchiglia circa 25 milioni di anni fa. Solitamente vivono tra i 200 e i 1.900 metri di profondità. Da adulti il loro corpo centrale può raggiungere i 12 centimetri di lunghezza, dunque quello ripreso nel video, che siede su un dito della mano, è sicuramente un cucciolo.



L'esemplare è stato pescato per caso nell'agosto 2024 dai ricercatori della Noaa mentre stavano raccogliendo campioni di corallo nel Golfo del Messico: lo hanno trovato attaccato a un sacchetto di plastica che probabilmente aveva confuso per un porcellino di mare, un altro curioso crostaceo a cui spessi i piccoli granchi reali scroccano un passaggio sul fondale marino.





