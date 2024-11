L’esercizio fisico fa crescere i muscoli, ma anche i neuroni

Non c’è dubbio che l’esercizio fisico faccia bene al corpo, ma ora i ricercatori hanno scoperto che il rapporto tra neuroni e muscoli è più stretto e interconnesso di quanto si pensasse: fare sport non fa crescere solo i muscoli, ma anche i neuroni. Lo dimostra lo studio del Massachusetts Institute of Technology (Mit) pubblicato sulla rivista Advanced Healthcare Materials, che ha osservato che i neuroni rispondono sia alle molecole prodotte dai muscoli in attività, sia al movimento stesso dovuto alla contrazione dei muscoli ai quali sono attaccati: grazie a questi stimoli, i neuroni crescono fino a 4 volte più velocemente.

La scoperta apre a nuove terapie basate sull’attività fisica, che potrebbero aiutare a riparare i nervi danneggiati da lesioni o da malattie neurodegenerative, ripristinando così il movimento.



I ricercatori coordinati da Ritu Raman hanno fatto crescere in laboratorio cellule muscolari e neuroni ottenuti da cellule staminali di topo. Il tessuto muscolare, modificato geneticamente per contrarsi in risposta alla luce, è stato poi sottoposto ad ‘allenamento’, inducendo la produzione delle cosiddette miochine, molecole benefiche che i muscoli rilasciano in circolo a seguito dell’attività fisica: i neuroni esposti alle miochine sono cresciuti molto più rapidamente rispetto agli altri. Inoltre, l’esercizio fisico stimola geni legati alla maturazione dei neuroni e alla loro capacità di comunicare con i muscoli e con altri nervi.



Lo studio è anche il primo a dimostrare che gli effetti fisici e meccanici dell’allenamento possono essere altrettanto importanti: i neuroni, infatti, sono fisicamente attaccati ai muscoli, quindi si allungano e si muovono insieme ad essi. Gli autori dello studio hanno scoperto, con grande sorpresa, che il movimento dei neuroni stimola la loro crescita tanto quanto le miochine: “Questo ci dice – afferma Raman – che gli effetti biochimici e fisici dell’esercizio sono ugualmente importanti”.

I neuroni esposti a segnali biochimici e meccanici (in basso) sono cresciuti molto di più rispetto a quelli non esposti agli stessi stimoli (in alto) (fonte: Angel Bu)

