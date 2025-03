E' la Giornata della matematica, dedicata al Pi Greco

E' la Giornata internazionale della matematica. Celebrata il 14 marzo, '3-14' per gli anglosassoni in onore delle prime cifre del Pi Greco, la Giornata è dedicata a questo numero, onnipresente nelle formule di matematica e fisica.

"Il tema di quest'anno è arte e creatività una scelta che sottolinea gli aspetti di fantasia della matematica. Ci saranno eventi in tutto il mondo, in Italia si registra una partecipazione straordinaria con iniziative su tutto il territorio dal nord al sud", ha detto all'ANSA Roberto Natalini, direttore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche e presidente dell'associazione di divulgazione della matematica Maddmaths!.

"Collegandoci al tema legato alla creatività con Maddmaths! Abbiamo lanciato un concorso intitolato 'La matematica che puoi toccare', una sfida creativa nel realizzare elementi matematici utilizzando oggetti di uso quotidiano", ha aggiunto Natalini.

Da Torino a Catania passando da Potenza e Perugia, decine di città italiane domani festeggiano la Giornata mondiale della matematica con eventi per tutti.

Tra le decine di iniziative, alcune hanno già preso il via in questi giorni come a Bari che ha in programma anche competizioni ideate per gli studenti universitari e per le scuole oppure Siracusa dove ha preso il via pure la prima edizione del Festival della Scienza che celebra Archimede.



A Firenze, Roma e Trento fino al 23 marzo sono previste iniziative organizzate dall'associazione Dopolavoro Matematico. La prima è in programma il 14 marzo a Firenze con attività, laboratori e anche la proiezione del film documentario 'Segreti delle superfici, la visione matematica di Maryam Mirzakhani', che racconta la vita della matematica iraniana prima donna vincitrice della medaglia Fields. Eventi anche a Villafranca di Verona, organizzato dal Liceo Medi, a Catania con Mathematics in the street, o a Pavia con iniziative in piazza, una corsa di 3,14 chilometri, gare, laboratori e concerti.

Il ministero dell'Istruzione e del merito, in collaborazione con l'Università di Torino, ha invece organizzato una vera e propria gara di matematica online con 10 quesiti ideati in base alle varie tipologie di scuola. Ma sono tantissimi gli eventi in programma, tutti consultabili sul sito di Maddmaths! o su quello internazionale.

