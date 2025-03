Perchè l’obesità cancella il piacere del cibo

Sembra un controsenso, ma il piacere di mangiare, anche quando si tratta di cibo spazzatura, è fondamentale per mantenere un peso ottimale e uno studio pubblicato sulla rivista Nature ha scoperto perché l’obesità toglie questo piacere. Il risultato apre la strada a una possibile strategia per ripristinarlo e per aiutare così il processo di dimagrimento. Lo dimostrano gli esperimenti condotti sui topi dai ricercatori guidati dall’Università della California a Berkeley, che hanno identificato la probabile causa del fenomeno: una dieta ricca di cibi grassi e ipercalorici fa diminuire i livelli della molecola chiamata neurotensina, che interagisce con il circuito cerebrale della dopamina alla base delle sensazioni di piacere e ricompensa.



“Una dieta ricca di grassi modifica il cervello, portando a livelli di neurotensina più bassi, che a loro volta alterano il modo in cui mangiamo e rispondiamo a questi cibi”, dice Stephan Lammel, che ha coordinato lo studio. “Abbiamo trovato un modo per ripristinare il desiderio di cibi ad alto contenuto calorico – aggiunge – che potrebbe effettivamente aiutare nella gestione del peso”.



I ricercatori hanno osservato che, quando ne hanno la possibilità, i topi con un’alimentazione normale divorano immediatamente burro d’arachidi, gelatine e cioccolato, mentre gli animali obesi mostrano molto meno desiderio per questi premi ipercalorici: il motivo è che, in questi ultimi, i livelli di neurotensina in alcune regioni del cervello sono molto più bassi del normale.



Infatti, quando gli autori dello studio hanno ripristinato questa molecola in maniera artificiale, agendo a livello genetico, o facendo tornare i topi obesi a una dieta normale, si è ripresentato anche l’interesse per il cibo spazzatura e gli animali non solo hanno perso peso, ma hanno mostrato anche un comportamento meno ansioso. “Ciò non renderebbe immuni dal diventare di nuovo obesi – afferma Lammel – ma aiuterebbe a riportare alla normalità il comportamento alimentare”.

