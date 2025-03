Trovata la dieta ideale per invecchiare in buona salute

Grazie all'analisi dei dati relativi a oltre 100mila persone è stata trovata la dieta ideale per invecchiare bene, preservando buone condizioni sia fisiche che mentali fino all'età avanzata. Oltre a elevate quantità di frutta, verdura, cereali integrali e legumi, la dieta comprende anche molti grassi insaturi come quelli contenuti in pesce e frutta secca e proteine animali come quelle presenti nei formaggi magri.

La ricerca indica poi che una cattiva salute è associata a un maggiore consumo di alcuni grassi, sodio, bevande zuccherate e carni rosse o lavorate. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, è stato guidato dalla Scuola di Salute Pubblica Harvard T.H. Chan dell'Università di Harvard.



A livello globale, l'alimentazione è il principale fattore di rischio comportamentale alla base di malattie croniche e decessi. Comprendere la relazione tra dieta e invecchiamento sano è dunque estremamente importante, a maggior ragione a fronte di una popolazione mondiale sempre più anziana. Per fare luce su questo legame, i ricercatori guidati da Anne-Julie Tessier hanno svolto una vasta analisi che ha permesso di seguire i partecipanti per circa 30 anni.



Degli oltre 100mila individui studiati, tutti americani e con un'età media di 53 anni, solo il 9,3% è arrivato ai 70 anni senza mostrare la comparsa di 11 gravi malattie croniche, dal cancro al diabete, dalle malattie cardiovascolari al Parkinson, e senza la compromissione delle funzioni cognitive e mentali.

La dieta che ha mostrato la maggiore probabilità di invecchiamento in buona salute è quella che prevede tanta frutta, verdura, cereali integrali, grassi insaturi, frutta secca, legumi e latticini magri. Invece, un'alimentazione basata solo su alimenti di origine vegetale ha mostrato risultati meno soddisfacenti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA