Tumori, in Ue si muore meno ma non per il pancreas

Per il 2025 nell'Unione Europea si prevede un calo dei tassi di mortalità per quasi tutte le forme di tumore eccetto quello del pancreas, che rispetto al 2020 dovrebbe mostrare un aumento del 2% negli uomini e del 3% nelle donne. Per queste ultime si prevede anche un aumento del 4% del tumore del polmone e del 2% del tumore della vescica. La situazione è simile in Italia, dove gli unici tassi di mortalità previsti in lieve aumento sono quelli per il tumore del pancreas e della vescica nelle donne. Lo indica lo studio pubblicato su Annals of Oncology dai ricercatori dell'Università di Milano in collaborazione con l'Università di Bologna e il sostegno di Fondazione Airc.



Gli epidemiologi, coordinati da Carlo La Vecchia della Statale di Milano, hanno stimato che dal 1988 al 2025 nell'Ue si sono evitati 6,8 milioni di decessi per tutti i tipi di tumore (ipotizzando tassi di mortalità costanti rispetto al 1988). Tuttavia, a causa del crescente numero di anziani nella popolazione, il numero di decessi per tumore quest'anno salirà a quota 1.280.000 in Europa. In Italia, invece, il numero di decessi passerà dai 97.866 del 2020 a 94.740 del 2025 per gli uomini, e da 79.991 a 81.740 per le donne.



Quest'anno in Ue i tassi di mortalità per tumore de seno dovrebbero diminuire in tutte le fasce d'età. L'unica eccezione è quella delle pazienti ultraottantenni, per le quali si prevede un aumento del 7% circa rispetto ai tassi osservati nel periodo 2015-2019: questa anomalia potrebbe essere dovuta alla mancanza di screening regolari e di diagnosi tempestive, oltre che alla minore probabilità di ricevere i trattamenti più innovativi in età avanzata.



Il tumore del polmone continua a essere la principale causa di morte per tumore tra gli uomini nell'Ue (151.000 casi) e in Italia (19.600 casi). Nel nostro Paese il tumore della mammella è la prima causa di morte per cancro fra le donne (13.660 casi). Anche nell'Ue il tumore della mammella rappresenta la principale causa di morte per tumore tra le donne; tuttavia, si stima che il tasso di mortalità per il tumore del polmone supererà quello della mammella nel 2025. Infatti, l'andamento della mortalità per tumore del polmone è ancora in aumento tra le donne (+3,8% rispetto al 2020).



"Gli andamenti di mortalità per tumore continuano a essere favorevoli in tutta Europa", commenta Carlo La Vecchia. "Tuttavia vi sono anche aspetti negativi: uno di questi sono i decessi per tumore del colon-retto nelle persone di età inferiore ai 50 anni, che hanno iniziato ad aumentare nel Regno Unito e in diversi Paesi dell'Europa centrale e settentrionale, a causa dell'aumento della prevalenza del sovrappeso e dell'obesità nei giovani che, per età, non sono coperti dallo screening del tumore colorettale. Inoltre i tassi di mortalità per il tumore del pancreas non sono in diminuzione nell'Ue ed è ora la quarta causa di morte per tumore dopo il cancro del polmone, del colon-retto e della mammella. I tassi di mortalità per tumore del polmone stanno iniziando a stabilizzarsi - prosegue l'esperto - ma non ancora a diminuire nelle donne dell'Ue. Le tendenze del tumore del pancreas e del polmone nelle donne sottolineano l'urgenza di attuare un controllo ancora più rigoroso del tabacco in tutta Europa".

