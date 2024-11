E' nato prima l'uovo della gallina, lo prova un antico organismo

E' nato prima l'uovo della gallina. A suggerire la soluzione dell'annoso dilemma è un antichissimo organismo unicellulare comparso sulla Terra oltre un miliardo di anni fa, dunque ben prima degli animali, che nel suo codice genetico aveva già le istruzioni necessarie a formare un organismo pluricellulare molto simile ai primi stadi dell'embrione. La scoperta è pubblicata sulla rivista Nature dal gruppo di ricerca dell'Università di Ginevra guidato dal biologo Omaya Dudin.

L'organismo unicellulare primordiale al centro dello studio, chiamato Chromosphaera perkinsii, è stato scoperto nel 2017 nei sedimenti marini delle Hawaii e fin da subito è stato considerato un modello preziosissimo per indagare i meccanismi che hanno portato al passaggio da organismi unicellulari a organismi pluricellulari sulla Terra.



Studiando C. perkinsii in laboratorio, i ricercatori hanno scoperto che quando l'organismo unicellulare raggiunge la sua dimensione massima smette di crescere e comincia a dividersi, formando una colonia pluricellulare che include almeno due diversi tipi di cellule. Questo ammasso cellulare presenta una straordinaria somiglianza con i primi stadi degli embrioni animali, sia per quanto riguarda la struttura 3D che per l'attività dei geni. Sulla base di queste evidenze, i ricercatori concludono che probabilmente i programmi genetici che governano il differenziamento cellulare e lo sviluppo degli organismi pluricellulari erano già presenti oltre un miliardo di anni fa, ben prima che gli animali apparissero sulla Terra.

