Nel cervello l'area che valuta rischi e benefici della lotteria

Che si tratti di giocare alla lotteria o di investire in borsa, c'è una specifica regione del cervello che si occupa di soppesare rischi e benefici economici per decidere il da farsi in una situazione di incertezza: l'hanno scoperta i ricercatori del Sainsbury Wellcome Centre presso l'University College di Londra, studiando il comportamento dei ratti alle prese con una sorta di lotteria. I risultati dello studio sono pubblicati su Nature Neuroscience.



"Viviamo in un mondo in cui le decisioni finanziarie hanno un impatto enorme e le nostre scelte economiche sono generalmente associate all'incertezza", afferma il coordinatore del team di ricerca, Jeffrey Erlich. "Ad esempio, in questo momento il costo della vita è in aumento e i risparmiatori potrebbero scegliere se investire o meno nel mercato azionario per cercare di evitare che i loro risparmi vengano erosi dall'inflazione. Per questo volevamo sviluppare nei roditori un modello del processo decisionale di tipo economico che fosse simile ai problemi che affrontano gli esseri umani, in modo da capire come il cervello fa scelte di fronte all'incertezza".



Nei loro esperimenti, i ricercatori hanno messo i ratti davanti alla scelta di una ricompensa piccola ma sicura o una lotteria con una predeterminata probabilità di successo. Per ogni tentativo veniva emesso un suono per indicare l'entità del potenziale premio. Per verificare quali regioni del cervello fossero coinvolte nella decisione, i ricercatori hanno silenziato temporaneamente un'area della corteccia frontale denominata Fof (Frontal orienting field) e la corteccia parietale posteriore (Ppc).



Dai risultati è emerso che quando era spenta la regione della corteccia frontale, i ratti erano meno propensi a prendere rischi, mentre l'effetto era meno pronunciato quando veniva silenziata la corteccia parietale. Per capire meglio il meccanismo, i ricercatori hanno sviluppato un modello dinamico del silenziamento della corteccia frontale. Hanno così scoperto che questa regione codifica il valore della lotteria e lo confronta con il valore del piccolo premio garantito. Quando la regione viene disattivata, il valore stimato della lotteria si riduce e il ratto propende più per il piccolo premio sicuro.



Il prossimo obiettivo dei ricercatori è quello di esplorare gli input e gli output di quest'area del cervello per comprendere come sia organizzato il circuito neurale completo.

