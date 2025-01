Telethon, la piccola Mavi diventa 'giornalista ad honorem'

La piccola Maria Vittoria Belleri, per gli amici 'Mavi', diventa giornalista ad honorem ed esaudisce così il suo sogno. L'Ordine dei giornalisti ha infatti consegnato la tessera onoraria alla giovanissima protagonista del corto Rai Cinema per la fondazione Telethon che aveva intervistato il presidente Sergio Mattarella. Mavi, che ha 10 anni, ed è affetta da Sma atrofia muscolare spinale, diventa così una delle più giovani giornaliste italiane.

Il cortometraggio di cui è protagonista, intitolato 'Una giornata pazzesca', è stato realizzato in occasione della 35sima edizione della maratona di Fondazione Telethon con la regia di Francesca Archibugi ed è stato prodotto da Fandango con Rai Cinema. Il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, ha consegnato oggi la tessera onoraria a Mavi motivandola con "la grande passione dimostrata verso la professione". Nel cortometraggio Mavi incontra e intervista Mattarella, comparso per la prima volta in un corto in cui interpreta sé stesso. Mavi ha già realizzato nei mesi scorsi diverse interviste, tra le quali quella con il professor Eugenio Mercuri del Centro Nemo di Roma che la segue da quando aveva un anno e 5 mesi.

"Maria Vittoria - ha spiegato Bartoli - aveva un sogno: diventare giornalista e intervistare il presidente Mattarella.

Una parte del suo sogno è stata esaudita grazie a Fondazione Telethon. Noi abbiamo pensato di aiutarla a coltivare quel sogno consegnandole la tessera onoraria dell'Ordine dei giornalisti, un modo per incoraggiarla ad andare avanti sulla strada che ha scelto di percorrere con tanto impegno". La tessera onoraria ha un valore simbolico, che sottolinea l'impegno dell'Ordine a proseguire il percorso che valorizza "prima la persona" e che è cominciato con la pubblicazione, nel 2024, di Comunicare la disabilità, la guida dedicata proprio all'uso appropriato del linguaggio, quando ci si riferisce a persone con disabilità.

La Sma è una patologia neuromuscolare caratterizzata dalla progressiva morte dei motoneuroni, le cellule nervose del midollo spinale che impartiscono ai muscoli il comando di movimento. Colpisce circa 1 neonato ogni 10.000 e costituisce la più comune causa genetica di morte infantile: per questa patologia grazie a Fondazione Telethon sono stati finanziati 37 progetti di ricerca e coinvolti 51 ricercatori.

