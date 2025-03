Youtube amplia le misure per proteggere gli adolescenti

YouTube ha reso noto di aver aggiornato e ampliato le funzionalità mirate a proteggere gli adolescenti da un uso potenzialmente dannoso della piattaforma.

L'aggiornamento riguarda soprattutto quelle "categorie di video che sono innocue in una singola visualizzazione, ma potrebbero essere problematiche per alcuni adolescenti se visualizzate ripetutamente".

Già lo scorso anno erano state adottate misure per impedire la visualizzazione ripetitiva di contenuti "che presentavano aggressività" e di quelli "che confrontavano caratteristiche fisiche o tipi di corporatura idealizzati". Ora, la piattaforma ha esteso queste misure anche ai video che forniscono "consigli finanziari non realistici" (come quelli che suggeriscono ricette per diventare ricchi velocemente), a "contenuti che ritraggono delinquenza o comportamenti negativi", a "contenuti che ritraggono gli adolescenti come crudeli e maliziosi o li incoraggiano a ridicolizzare gli altri".

L'aggiornamento renderà anche più evidenti i promemoria per andare a dormire e quelli che invitano a fare una pausa.



