Dieci minuti di meditazione digitale al giorno riduce lo stress

Uno strumento di meditazione digitale basato sull'uso di una app che consenta di fare 10 minuti di meditazione al giorno in autonomia riduce lo stress, sia quello generalizzato, sia quello lavorativo.

Lo rivela un trial clinico pubblicato su Jama Network Open e condotto da Rachel Radin dell'Università di San Francisco.

Questo studio clinico randomizzato ha incluso un campione di volontari adulti, impiegati in un grande centro medico accademico che riferivano uno stress da lieve a moderato e che avevano accesso regolare a un dispositivo connesso al web e parlavano correntemente l'inglese. I criteri di esclusione includevano l'essere un meditatore abituale. I partecipanti hanno completato misure dei livelli di stress all'inizio dello studio, a 8 settimane e a 4 mesi per valutare stress, tensione lavorativa, burnout, impegno lavorativo. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi, uno partecipava a un programma di meditazione digitale, mentre il gruppo di controllo restava semplicemente in lista d'attesa per l'intervento. I partecipanti al gruppo di intervento sono stati istruiti a completare 10 minuti di meditazione al giorno per 8 settimane.

Gli esperti hanno valutato la variazione del punteggio della Scala dello stress percepito (pss) a 8 settimane. Sono stati inclusi 1.458 individui di cui 1.178 donne; 728 hanno eseguito10 minuti di meditazione al giorno. Rispetto al gruppo di controllo (730), i primi hanno mostrato miglioramenti nello stress percepito e in tutte le misure di esito secondario (stress lavorativo, depressione etc). Questi miglioramenti si sono mantenuti a 4 mesi dall'inizio del ciclo di meditazione. Coloro che hanno utilizzato l'applicazione da 5 a 9,9 minuti al giorno rispetto a meno di 5 minuti/giorno hanno mostrato una maggiore riduzione dello stress (differenza media del punteggio -6,58).

I risultati suggeriscono che un breve programma digitale basato sulla mindfulness è un metodo facilmente accessibile e scalabile per ridurre la percezione dello stress.



