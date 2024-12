Principesse Disney tra soprusi e rischi, felici solo in apparenza

E vissero per sempre felici e contente, ma sarà vero? Secondo il gruppo di ricerca diretto da Michael Bui, dell'Università di Twente, in Olanda, in realtà tutte le principesse Disney devono affrontare seri rischi di salute. Gli esperti ne parlano sul numero di Natale del British Medical Journal, invitando la Disney a prendere in considerazione strategie come la mindfulness per migliorare il benessere delle principesse e aiutarle a vivere per sempre in salute.

Gli esperti 'analizzano' ogni principessa a cominciare dalla 'più bella del reame': Biancaneve subisce i maltrattamenti della matrigna e ha scarse opportunità di interazione sociale, tutti fattori che la mettono a rischio di malattie cardiovascolari, depressione, ansia e morte precoce, spiegano gli autori.

Anche Jasmine di Aladdin, che cresce senza amici tra le mura del suo palazzo, rischia gli effetti della solitudine sulla salute. Per di più la tigre Rajah, il suo animale domestico, rappresenta un rischio di infezione zoonotica, mentre per Belle lo stretto contatto con la Bestia rappresenta un rischio di malattie infettive potenzialmente letali, come la brucellosi o la rabbia.

Altra icona, Cenerentola, oltre a subire le angherie delle sorellastre, mette seriamente a rischio la propria salute polmonare, esposta com'è alla polvere del focolare e alle microplastiche nei glitter della fata.

Pocahontas rischia fratture multiple con il suo primo tuffo dalla scogliera da un'altezza stimata della scogliera di 252 metri.

E nella Bella Addormentata, il lunghissimo sonno in cui cade la principessa Aurora comporta rischi di malattie cardiovascolari, ictus, obesità e diabete, aumento del rischio di piaghe da debubito e atrofia muscolare. Il principe Filippo rompe l'incantesimo del sonno baciando Aurora, ma non rispetta le norme sociali visto che la dormiente non può esprimere il proprio consenso al bacio.

Anche Raperonzolo subisce violenze psicologiche (è reclusa nella torre) e fisiche, costretta com'è a tirar su la strega con la lunga treccia; col rischio di alopecia da trazione, che può portare a dolore al cuoio capelluto, mal di testa e perdita permanente dei capelli.



