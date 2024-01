Dalla gestione dello stress al movimento, come cambiare nel 2024

Con l'inizio del nuovo anno, l'American Medical Association (AMA) offre alcune raccomandazioni per aiutare ad apportare miglioramenti più incisivi e duraturi alla salute nel 2024 e oltre. "La buona notizia -sottolinea il presidente dell'AMA Jesse M. Ehrenfeld - è che non è necessario apportare grandi cambiamenti alla salute in un colpo solo. Si possono fare piccole scelte salutari positive in questo momento che possono avere effetti a lungo termine".

Essere più attivi fisicamente e' il primo consiglio: gli adulti dovrebbero svolgere almeno 150 minuti a settimana di attività di intensità moderata o 75 minuti sempre a settimana di attività ad intensità vigorosa. Tra i suggerimenti per il nuovo anno anche ridurre il consumo di bevande zuccherate e di alimenti trasformati, soprattutto quelli con aggiunta di sodio e zucchero, bevendo più acqua e consumando cibi integrali e nutrienti, tra cui frutta, verdura, cereali integrali, noci e semi, latticini a basso contenuto di grassi, e carni magre e pollame. Importante è poi consumare gli alcolici con moderazione ed eventualmente parlare con il proprio medico del consumo di sigarette normali ed elettroniche e di come smettere. A livello di appuntamenti che riguardano la propria salute, poi, è consigliato aderire agli screening e assicurarsi che la propria famiglia sia 'al passo' con i vaccini durante la stagione dei virus respiratori, incluso quello antinfluenzale annuale e quello aggiornato contro il COVID-19. Conoscere e gestire i propri valori di pressione e il rischio di diabete è essenziale.

Così come gestire lo stress al meglio nel nuovo anno, dormendo a sufficienza (almeno 7,5 ore a notte), facendo esercizio fisico e chiedendo aiuto a un professionista della salute mentale quando se ne sente il bisogno.



