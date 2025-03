L'Oms designa un nuovo centro per l'Intelligenza artificiale

L'Organizzazione mondiale della sanità espande il suo impegno all'Intelligenza artificiale. Ieri ha annunciato di aver designato il Digital Ethics Centre della Delft University of Technology, in Olanda, come Collaborating Centre dedicato all'intelligenza artificiale per la governance sanitaria.

Con la designazione di un centro dedicato, l'Oms riconosce il ruolo che l'Intelligenza artificiale è destinata ad avere nel futuro dell'assistenza sanitaria e si candida a fornire supporto anche in questo campo.

"L'Oms si impegna ad aiutare gli Stati membri a pianificare, governare e adottare tecnologie di intelligenza artificiale responsabili", ha affermato Alain Labrique, direttore del dipartimento di Digital Health and Innovation dell'Oms. "Stiamo assistendo a notevoli progressi: l'intelligenza artificiale è pronta a trasformare i sistemi sanitari e a supportare gli individui nei loro percorsi di salute", ha aggiunto. "Per garantire che questi benefici raggiungano tutti in modo etico, sicuro ed equo, facciamo affidamento su solide partnership tecniche e accademiche che ci guidino in questo campo in rapida evoluzione".

