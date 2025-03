Dal cuore alla psiche, 5 consigli dell'Iss per la salute femminile

Dalle malattie cardiovascolari all'osteoporosi, dal peso allo stress. Sono alcuni dei fattori che influenzano maggiormente la salute delle donne e che richiedono attenzione e prevenzione. Proprio per questo, in occasione della giornata internazionale della donna, dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) arrivano cinque consigli per il benessere femminile, a cura del Centro di riferimento per la medicina di genere. Se le malattie cardiovascolari, il cui maggior incremento del rischio si verifica nelle donne che hanno fumato tra i 18 e i 49 anni, si prevengono evitando il fumo e la sedentarietà, l'osteoporosi (che si stima colpisca circa 5 milioni di persone, di cui l'80% sono donne in post menopausa), si contrasta limitando alcol e caffè e con una dieta equilibrata, ricca di calcio e vitamina d, che può aiutare anche a contrastare l'eccesso di peso. Tra i fattori di rischio, tuttavia, l'Iss sottolinea anche lo stress e la depressione.

"Necessario - spiegano gli esperti - promuovere una cultura della condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne, all'interno della famiglia e della società. Sostenere le donne caregiver significa investire nel benessere di tutta la comunità, garantendo loro supporto concreto e servizi adeguati".

Attenzione anche alle sostanze tossiche, plastica monouso e composizione dei cosmetici. "Per limitare l'esposizione alle sostanze tossiche, occorre migliorare lo stile di vita - proseguono- ad esempio ponendo attenzione all'uso di plastica monouso, alla composizione dei cosmetici, alla dieta variata, limitando i cibi grassi dove alcune sostanze tossiche tendono ad accumularsi. Di questi accorgimenti occorre tenere conto in particolare durante la gravidanza, per limitare l'esposizione del feto agli effetti nocivi". Tra i controlli medici da effettuare regolarmente, la Densitometria ossea (Moc) per monitorare la salute delle ossa, specialmente dopo i 50 anni e esami del sangue per controllare i livelli di calcio, vitamina D e funzione tiroidea.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA