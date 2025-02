Schillaci: 'Sul fine vita i tempi sono giusti per una legge valida per tutti'

"Sul fine vita è importante trovare una sintesi, non si possono lasciare le singole Regioni a fare fughe in avanti. Si tratta di un argomento complesso, ma al di là delle diverse sensibilità politiche credo sia importante trovare una sintesi, i tempi sono giusti e maturi per una legge buona per tutti". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite di Giovanna Pancheri a 'Start', su SkyTg24.

Schillaci ha anche detto che la sanità ha altre priorità oltre al piano pandemico, elaborato dopo 10 anni di assenza, e per cui sono previsti 300 milioni. "Oggi la sanità italiana - ha aggiunto - ha a mio avviso altri problemi, ad esempio i giovani con neoplasie, su cui dobbiamo concentrarci oltre a una nuova possibile pandemia".

Per il ministro è poi necessario "rendere più attrattiva la medicina generale per i nostri giovani, e per farlo è necessario renderla una specializzazione universitaria, non solo una formazione affidata alle Regioni com'è ora, in modo che vengano retribuiti al pari di altri medici specializzati. La carenza di medici per alcune specializzazioni è un problema mondiale, e occorre un approccio più moderno per renderle più attrattive nel nostro Paese, aumentando le retribuzioni e ridando visibilità". "Ci sono pochissimi nuovi giovani medici - ha sottolineato - che si avvicinano a specializzazioni come anatomia patologica o radioterapia. Siamo intervenuti con l'ultima legge finanziaria diversificando la retribuzione per quelle che trovano difficoltà nell'avere nuovi medici".

