'One Dollar, One World', la campagna sul web per finanziare l'Oms

Ricevere 1 miliardo di dollari con una donazione di 1 solo dollaro da 1 miliardo di persone nel mondo. È l'ambizioso obiettivo della campagna 'One Dollar, One World' lanciata per sostenere l'Organizzazione mondiale della sanità, sopperendo al calo di risorse a cui è stata costretta l'agenzia dopo l'uscita degli Stati Uniti.

L'iniziativa è nata spontaneamente dallo staff dell'Oms, su proposta dell'italiana Tania Cernuschi. "Ieri, un membro dello staff dell'Oms si è avvicinato a me dicendo che vorrebbe lanciare un suo appello per attirare sostegno e finanziamenti. Ero eccitata e, allo stesso tempo, cauta per l'ambiziosità dell'obiettivo", racconta Sandra Sorial, a capo delle campagne della Who Foundation, fondazione collegata all'Oms.In poche ore l'idea è diventata realtà e la campagna è stata lanciata online. Al momento ha raccolto quasi 65mila dollari da circa 2.500 donatori.

L'Oms "non è perfetta, ma è tutto quello che abbiamo" per "proteggere la salute globale, specie in tempi di incertezza e risorse scarse", si legge nella pagina dedicata alla campagna.





