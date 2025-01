Ministero Salute, richiamo di un lotto di vongole cotte 'rischio chimico'

Il ministero della Salute segnala sul suo sito il richiamo da parte degli operatori di un lotto di vongole sgusciate cotte e surgelate a marchio Coralfish per 'rischio chimico' a causa della "presenza di acido perfluoroottanoico (Pfoa) in quantità superiore ai limiti consentiti". Lo si legge nella scheda del richiamo pubblicata sul sito del ministero. Il prodotto "non deve essere e consumato e va riportato al punto vendita", indica l'avviso del ministero. È importato dall'operatore Panapesca Spa, venduto in confezioni da 800 grammi con il numero di lotto VN121IV367BL e ha scadenza il 30/06/2026.



