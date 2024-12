WASHINGTON - Primo caso grave di influenza aviaria in un uomo negli Stati Uniti: lo rendono noto le autorità sanitarie americane.Il paziente è stato ricoverato in ospedale in Louisiana, hanno riferito i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Ci sono stati un totale di 61 casi negli Stati Uniti ma tutti gli altri erano lievi. Il nuovo paziente è stato esposto a uccelli malati e morti in stormi di animali da cortile.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA