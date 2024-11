Sciopero di medici e infermieri, ora dimissioni di massa

Chiedono "rispetto" e urlano "vergogna" al governo, che ha messo in campo una manovra "senza risorse sufficienti per salvare il Servizio sanitario nazionale ed i suoi professionisti". Medici ed infermieri sono scesi in piazza per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto da Anaao Assomed (medici ospedalieri), Cimo Fesmed e Nursing up: se non basterà, è il messaggio dei sindacati dal palco della manifestazione a Piazza Santi Apostoli a Roma, "andremo avanti, fino alle dimissioni di massa".

Video Di Silverio: 'Se lo sciopero non basta arriveremo alle dimissioni di massa'

La protesta ha toccato un'adesione dell'85% secondo i sindacati, ma il ministro della Salute Orazio Schillaci, al Tg1, sottolinea: "Verificheremo domani quelli che saranno i dati ufficiali sull'adesione allo sciopero, credo inferiori a questi numeri".

E' stata comunque bassa l'adesione media in Veneto (sotto il 5%) ed in Umbria è stata invece alta "l'adesione morale": molti medici sono andati al lavoro per garantire lo smaltimento delle liste d'attesa rinunciando al pagamento della giornata.

Da parte sua, Schillaci ha sottolineato che "questo è il governo che ha messo più soldi sulla sanità pubblica: sono stati stanziati oltre 35 miliardi nei prossimi 5 anni. Abbiamo aumentato le indennità di specificità dei medici e l'abbiamo introdotta anche per gli infermieri, e spero che nella manovra si possa aggiungere qualcosa su questo capitolo". Quanto alle affermazioni della leader del Pd Elly Schlein secondo cui il governo "sta smantellando la sanità pubblica", Schillaci commenta: "Credo che questa sia solo propaganda". Negli ospedali non sono comunque mancati i disagi, anche se la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) ha precisato che lo sciopero di medici, dirigenti sanitari, infermieri e altre professioni sanitarie ha fatto registrare limitate criticità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, con "minimi disagi rilevati a macchia di leopardo nel territorio nazionale".

Secondo i sindacati, però, a saltare sono stati 1,2 milioni di prestazioni: i servizi di assistenza, esami radiografici (50mila), 15mila interventi chirurgici programmati e 100mila visite specialistiche. Garantite, invece, le prestazioni d'urgenza. La protesta, precisano le organizzazioni - che parlano anche di un eccesso di precettazioni da parte delle Asl - non è ovviamente 'contro' i cittadini: "Se siamo qui in piazza - afferma il segretario Anaao, Pierino Di Silverio, dal palco - è proprio per i pazienti.

Negli ospedali le condizioni sono ormai inaccettabili". Sfidando la pioggia ed il cielo grigio, circa 1000 tra medici e infermieri affollano muniti di bandiere la piazza romana. Le parole più urlate sono 'Rispetto' e 'Vergogna'. Di Silverio, con i presidenti di Cimo Guido Quici e di Nursing up Antonio De Palma, espone le ragioni della protesta: "Viviamo in una condizione che definire drammatica è poco: stipendi bassi, strutture fatiscenti, violenza, assenza di medicina sul territorio. E dopo 15 anni di costanti disinvestimenti nella Sanità pubblica, il governo non si vergogna con questa manovra di elargire 14 euro in più al mese ai medici e 7 agli infermieri, a fronte di zero assunzioni e di una legge di Bilancio 2025 che conferma la riduzione del finanziamento per la sanità".

E la protesta non finisce con lo sciopero di oggi: "Arriveremo ad azioni estreme e alle dimissioni di massa". Medici e infermieri si sono rivolti anche alla premier Giorgia Meloni, con una lettera in cui denunciano investimenti insufficienti e chiedono un rilancio vero del Ssn ed un incontro urgente. Solidarietà arriva dai medici di famiglia della Fimmg: "Se necessario, anche la Medicina Generale è pronta ad azioni di protesta". Vicinanza è espressa da esponenti del Pd, mentre Angelo Bonelli (Avs) ricorda che 4,5 milioni di italiani rinunciano alle cure a causa delle lunghe liste d'attesa e 2,5 milioni non possono permettersele per ragioni economiche. Netta, invece, la posizione di FdI: "Rispetto lo sciopero, ma stiamo facendo il possibile per migliorare la situazione", afferma il vicecapogruppo alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

