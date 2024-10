L'Italia ha il record di bimbi inattivi che non fanno nessuno sport

"Il nostro stile di vita ha un impatto molto importante sul nostro sistema immunitario e devo dire che sono estremamente preoccupato perché il nostro Paese in questo momento è secondo solo alla Spagna per il numero di bambini in sovrappeso e abbiamo il record di bambini inattivi che non fanno attività fisica". Lo ha spiegato Alberto Mantovani, professor emerito di Humanitas University e direttore scientifico di Irccs Istituto Clinico Humanitas, a margine del quinto congresso internazionale 'Healthy Lifespan - Positive nutrition, antiinflammation diet, physical activity and sport' organizzato dalla Fondazione Paolo Sorbini e promosso da Enervit e Technogym, a Palazzo Mezzanotte a Milano.

Durante le due giornate dell'evento, esperti internazionali si stanno confrontando sui principali aspetti legati al miglioramento della qualità della vita e alla promozione di una longevità sana. 'Essere in sovrappeso vuol dire disorientare il sistema immunitario - ha aggiunto Mantovani - Fare attività fisica, insieme ai vaccini, è una forma di allenamento del nostro sistema immunitario che è un'orchestra straordinaria, di cui non conosciamo tutti gli strumenti, gli orchestrali e gli spartiti'.

Sala, 'Milano promuove buone politiche alimentari'

L'8% della popolazione milanese è over 80

'La popolazione anziana nel nostro Paese e a Milano sta crescendo. Già oggi più dell'8% della popolazione milanese è over 80. A fine 2023, il numero dei milanesi ultra ottantenni superava i 117mila, di questi 731 erano centenari'. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il quinto congresso internazionale 'Healthy Lifespan - Positive nutrition, antiinflammation diet, physical activity and sport' organizzato dalla Fondazione Paolo Sorbini, e promosso da Enervit e Technogym, a Palazzo Mezzanotte a Milano.



'La crescita della popolazione anziana deriva da fattori positivi, le migliori condizioni di vita, e i progressi della medicina. Vorrei soffermarmi sul tema del diritto a un'alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti - ha aggiunto Sala - Su questo si giocano le politiche urbane delle grandi città del mondo. Una di queste sfide era anche contenuta nel tema di Expo 2015 ed è oggi più attuale che mai. È un tema di salute ma molto di equità nelle società'.



'La promozione di buone politiche alimentari - ha sottolineato Sala - è alla base del sistema Milan Urban Food Policy Pact, promosso da Milano, nato nel 2015 e che accoglie più di 200 città del mondo che si scambiano esperienze, best practices e idee. A Milano abbiamo 5 hub di quartiere contro lo spreco alimentare, raccogliamo da grande distribuzione e ristoranti alimenti ancora utilizzabili e li distribuiamo in questo hub con il duplice obiettivo di non sprecare nulla e aiutare la popolazione che ne ha bisogno'.



Secondo Sala, 'servono azioni semplici e incisive e serve investire nella ricerca e nelle scienze della vita come accade in Mind dove c'è la sede di Human Technopole', ma anche 'promuovere stili di vita attivi tra i giovani in cui lo sport gioca un ruolo di crescita. L'Italia - ha concluso il sindaco - è un Paese sedentario e siamo al quarto posto partendo dal basso tra i paesi Ocse per sedentarietà degli adulti'.

