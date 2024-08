In aumento i bollini rossi del caldo, sabato 8 le città roventi

Sono di nuovo in aumento i bollini rossi sulle ondate di calore, che il ministero della Salute monitora giornalmente per 27 città italiane. Oggi le città 'in rosso' sono 3 (Bari, Latina e Roma), ma da domani salgono a 6 per arrivare ad 8 sabato 30 settembre.

Domani le città più calde saranno Bari, Firenze, Frosinone, Latina, Roma e Trieste, mentre sabato si aggiungono alle lista delle metropoli 'roventi' anche Perugia e Brescia.

Il bollino rosso, secondo la valutazione del ministero della Salute, indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

