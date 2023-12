Per la notte di Capodanno rafforzati mezzi del 118

Per la notte del Capodanno il 118 ha stabilito di rafforzare la disponibilità dei mezzi di soccorso in vista del temuto aumento di incidenti stradali e feriti legato all'uso di fuochi d'artificio. Il rinforzo dei turni viene stabilito sulla base dell'utenza di riferimento.

A spiegarlo all'ANSA è Mario Balzanelli, presidente nazionale del Sistema di emergenza urgenza 118 che riferisce anche il fenomeno nell'ultimo mese di un aumento medio di richieste di soccorso già registrato del 15% rispetto a novembre scorso.



"Il rinforzo previsto nei Sistemi 118 per notte dell'ultimo dell'anno - ha spiegato - e' necessario in vista dell'incremento dei malori ed eventi traumatici anche mortali. Vediamo incidenti stradali mortali all'uscita delle discoteche e feriti per colpi sparati dalle strade e dai balconi. Lo scorso anno a Taranto un bambino ha perso la vista". Balzanelli lancia un appello: "Da evitarsi assolutamente i fuochi di artificio. Anche lo scorso anno ci sono state perdite delle mani e lesioni irreversibili oculari, e l'utilizzo di armi da fuoco".



